Il prolungamento del contratto con la Roma non preoccupa Nicolò Zaniolo. Stuzzicato sull’argomento dai colleghi di Sport Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro il Genoa, l’ex Inter ha preferito non sbilanciarsi in ottica futura: "Le pressioni fanno parte del gioco del calcio, sono abituato a conviverci. Ci sono partite in cui gioco bene e altre in cui faccio peggio, ma l'importante è mettersi sempre a disposizione del mister e della squadra. Sto bene alla Roma, ma ora penso alla partita: il mio procuratore parlerà con la società, io non penso a queste cose”.