Dopo otto anni di Nazionale, Matias Vecino dice addio all'Uruguay. L'ex centrocampista dell'Inter, oggi alla Lazio, saluta la Celeste con una lunga lettera pubblicata su Instagram: "Da quando ho ragione, il mio grande sogno nel calcio è sempre stato quello di poter un giorno difendere la maglia dell'Uruguay" si legge nell'incipit.

"Ogni passo che ho fatto nella mia carriera, è stato con l'obiettivo di raggiungere in futuro la Nazionale Maggiore. Quando ci sono riuscito, mi sono sforzato e ho lavorato ancora di più per rimanere parte. Dando il meglio di me in ogni allenamento e partita che ho dovuto giocare. Mi sento estremamente felice e orgoglioso di aver giocato 70 partite con la maglia più bella di tutte! Dal debutto contro il Brasile nel 2016, all'ultimo con i Paesi Baschi, sono stati 8 anni di un viaggio incredibile. Ho realizzato molti degli obiettivi e dei sogni che avevo, ma la cosa più importante è che porto un sacco di amici e ricordi che rimarranno incisi per sempre nel mio cuore. Ovviamente non è stata una decisione facile, né che ho preso da un giorno all'altro. Ma, onestamente, sento di aver completato un ciclo e di aver dato tutto quello che avevo da dare alla Nazionale. Ringrazio la Federazione e tutte le persone che ne fanno parte per il trattamento ricevuto in tutti questi anni. D'ora in poi, incoraggerò come un altro tifoso e augurerò sempre il meglio per l'Uruguay" ha concluso.

Arriva puntuale anche la replica dei connazionali Luis Suarez e dell'ex difensore dell'Inter Diego Godin, tra le altre. "Mati è stato un piacere aver condiviso con te grandi momenti. Nel calciatore un fenomeno, come persona averti dentro il gruppo è stato INCREDIBILE, SEMPRE positivo. Un piacere enorme, ti auguro il meglio. Andiamo Uruguay" ha scritto l'ex attaccante del Barça. Più sintetico l'ex nerazzurro: "Grazie di tutto Mati! Ti meriti sempre il meglio".