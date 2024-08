Non trovano riscontri ufficiali le indiscrezioni giornalistiche secondo cui il Trapani avrebbe sondato il terreno per acquistare Radja Nainggolan. A chiarirlo è Valerio Antonini, presidente del club siciliano, ai microfoni di Telesud: "Nainggolan non era nei nostri pensieri, non è il giocatore che può farci fare il salto di qualità nelle condizioni in cui è attualmente. Facciamo i seri".