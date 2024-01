Prima gioia per Milan Skriniar in Francia. Il Psg si è aggiudicato la Supercoppa battendo 2-0 il Tolosa in gara secca, grazie alle reti di Kang-in e Mbappè. Si tratta del primo trofeo con la sua nuova squadra per l'ex difensore dell'Inter, partito titolare e sostituto al minuto 70'. In campo per tutta la partita l'altro ex nerazzurro Hakimi.