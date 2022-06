A distanza di un anno dal ritiro dal calcio giocato, Carlos Tevez ha iniziato ufficialmente la sua carriera da allenatore. L'ex attaccante di Boca Juniors, Manchester United e Juventus, infatti, ha preso la guida del Rosario Central, club di Primera División. Nel corso della conferenza di presentazione, Tevez ha svelato quale sarà il suo punto di riferimento come tecnico: "Mi ha insegnato molto, è il mio modello. Cercherò di far giocare la mia squadra anche la metà di come giocano le sue".