Cristian Stellini, storico vice di Antonio Conte, ha svelato ai microfoni di Cusano Italia TV la forte volontà di tornare in pista dell'ex tecnico nerazzurro: "Conte ha voglia di tornare in panchina, ma dipenderà dal progetto che gli verrà proposto. Vuole un lavoro che lo stimoli come già successo in passato. Quando tornerà lo deciderà il mister, sono decisioni che spettano a lui e non mi permetto di andare oltre. Posso solo dire che c'è voglia di tornare e che parliamo di un grande allenatore che spende il 110% di sé".

L'allenatore non dà però indicazioni sul futuro: "Su quale squadra sceglierà posso dire che possono essere tutte o nessuna, visto il suo livello altissimo qualsiasi squadra può essere adatta ma la differenza la farà il progetto che eventualmente gli verrà proposto".