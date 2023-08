"Ha fatto un gol bellissimo, avere questi giocatori è bello per i tifosi. Candreva è un ragazzo straordinario, a fine partita ha fatto uno sprint di 30-40 metri, questo impegno che ha trascina la squadra e ci fa raggiungere punti preziosi per la salvezza". Così il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, a Dazn, ha commentato la doppietta di Candreva, decisiva per il 2-2 a Roma.

Poi analizzando la gara ha aggiunto: "Mi è piaciuto tantissimo l'impegno dei ragazzi, era una partita difficile. Mentre quello che mi è piaciuto di meno sono due cose: il risultato, perché sul secondo gol mi dicono che non fosse calcio d'angolo, poi c'era bisogno di freschezza nell'attacco per poter spingere e non abbassare il blocco come è successo nell'ultimo periodo, quando la Roma ha fatto 4 cambi per portare più uomini dentro la nostra area. In quel momento lì, con giocatori freschi davanti, avevano più possibilità di spingere e potevamo fare più male".