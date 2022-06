Missione compiuta per Ronaldo il Fenomeno che ha completato oggi il Cammino di Santiago de Compostela, mantenendo la promessa fatta in caso di promozione in Liga del suo Real Valladolid, club di cui è presidente. Arrivato in piazza Obradoiro, l'ex attaccante dell'Inter si è soffermato con i tanti cronisti pesenti ad accoglierlo esternando le sue emozioni: "È stata un'esperienza incredibile - le parole di Ronie riportate da Diario de Leon -. È vero che il Cammino è durissimo, gli ostacoli sono tanti, ma sono stati quattro giorni incredibili. Ho molto dolore, mi fa molto male il sedere, ma ne è valsa la pena. Il Cammino è bello e la Cattedrale incredibile. Non mi aspettavo questo ricevimento, è stato spettacolare. Arrivando in Cattedrale si sentiva già l'energia della gente, è un momento speciale", ha chiosato il brasiliano. Ammettendo di essere tornato a Santiago 26 anni dopo l'ultimo volta quando col Barcellona nel 1996 segnò un gol spettacolare scartando tutta la squadra di casa.