Nuova avventura in Premier League per Wilfriend Gnonto? L'ex attaccante dell'Inter, impegnato con l'Italia Under 21 agli Europei di categoria, secondo quanto finito da Sky Sport è finito nel mirino dell'Everton. I Toffess si sono salvati all'ultima giornata di Premier League e ora puntano l'esterno offensivo del Leeds United, retrocesso invece in Championship.