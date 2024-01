Neo giocatore della Fiorentina dal 13 gennaio scorso, Marco Davide Faraoni ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del viola dove si è raccontato a 360°. Parlando anche delle esperienza di carriera che gli sono rimaste nel cuore: "Tutti i club in cui sono stato mi hanno lasciato qualcosa, ma devo dire che gli ultimi quattro-cinque anni a Verona sono stato una parentesi di vita importante, sia come persona che come calciatore", le parole del laterale gigliato che è cresciuto nel vivaio dell'Inter, arrivando anche ad esordire in prima squadra.