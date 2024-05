C'è anche l'ex Inter Cristian Ansaldi tra i protagonisti della promozione del Parma in Serie A. Intervistato da Sportitalia, il procuratore Francisco Pancho Culasso ripercorre così l'esperienza in Emilia del suo assistito: "Il primo interessato a farlo proseguire anche per il secondo anno a Parma è stato Pecchia che ne conosceva l’importanza. Personalmente lo considero sempre un fattore umano imprescindibile per il club. Serio, educato, professionale e soprattutto un ottimo giocatore".

“Continuo a credere che Ansaldi sia un giocatore tra i top europei, è stato in quasi tutti i club forti dei paesi in cui ha giocato e questo mi rende felice - aggiunge l'agente dell'argentino -. E sono felice che a 38 anni continui a donarsi pienamente a Parma. Futuro? Questo aspetto verrà analizzato, bisognerà valutare la cosa in privato e ciò che potrebbe arrivare. Dipenderà molto dal ciò che farà anche la sua famiglia, ricordiamo che è stato a lungo solo nel suo primo anno”.