Sono state due delle cessioni più remunerative dell'estate 2023 dell'Inter, ma i tifosi dell'Inter seguono con particolare affetto ancora le carriere di Onana e Gosens. Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura in Premier per il portiere camerunense: Onana oggi ha subito due reti nei primi 4 minuti del match, un inizio da incubo per il Manchester United, capace poi di rimontare 3-2 il Nottingham Forest. Il primo gol subito da Onana ha fatto discutere sul web (clicca qui).

Vola in Bundesliga invece l'Union Berlino, trascinato da un super Robin Gosens e primo in classifica con due vittorie su due. L'ex esterno dell'Inter ha siglato una doppietta nel primo tempo della sfida contro il Darmstadt, terminata con il risultato di 4-1: bellissima la prima rete di Gosens.