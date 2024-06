Dopo l'1-0 di ieri inflitto alla Cremonese nel match di ritorno valido per la finale di playoff, il Venezia è tornato in Serie A. Un ritorno nella massima serie che arriva a due anni dalla retrocessione in Serie B arrivata dopo una sola annata di A. A fine partita, alla quale ha fatto ovviamente seguito la grande festa, il consigliere delegato dell'area sportiva del club veneto, Ivan Crodoba ha celebrato il successo e l'obiettivo raggiunto tramite i social: "Semplicemente Serie A" ha scritto su Instagram a corredo di un video in cui festeggia con la Coppa. Immancabili i complimenti di alcuni ex compagni tra cui Zanetti e Milito.