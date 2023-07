All'indomani del primo giorno da ex, Roberto Gagliardini usa i suoi canali social per salutare l'Inter e i suoi tifosi dopo tanti anni di militanza. Ecco il messaggio del centrocampista:

Ciao Inter!



Grazie per questi anni assieme... meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!!



Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori.



Grazie A TUTTI per questo viaggio incredibile!!



GRAZIE INTER pic.twitter.com/lZMO2XSWOx