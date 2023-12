Il Ministero del Tesoro dei Paesi Bassi ha deciso di riservare una dedica speciale a Dennis Bergkamp e a uno dei suoi gol più belli, quello segnato nella gara contro l'Argentina valida per i quarti di finale del Mondiale di Francia '98: un controllo e tiro spaventoso dopo lungo lancio dalle retrovie di Frank de Boer al 90esimo minuto per il 2-1 finale. Il dicastero ha infatti incaricato la Royal Enschede, ovvero la tipografia responsabile della coniazione della valuta olandese, di produrre una banconota da 8 euro sulla quale campeggerà lo splendido gesto tecnico. Valore non casuale in quanto Bergkamp indossava in quella circostanza la maglia numero otto. Sulla stessa banconota apparirà anche un ritratto dell’ex giocatore.

Dennis Bergkamp to be honoured by his country having one of his greatest goals vs Argentina from the 1998 World Cup moulded on a new banknote.



