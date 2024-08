Sembrava a un passo dal ritorno in Italia, alla fine Ivan Perisic non vestirà la maglia del Como. Saltata negli ultimi minuti la trattativa del club biancoblù per cercare di riportare il giocatore croato in Italia. Nel pomeriggio la trattativa con il Monza, poi l'inserimento dei lariani, ma l'affare non è andato in porto e l'ex Inter non giocherà in Serie A. Lo riferisce Sky Sport.