L'Euroderby si avvicina, con l'Inter chiamata a difendere il 2-0 dell'andata per eliminare il Milan e volare in finale di Champions League. Un traguardo prestigioso che porta anche tanti ex nerazzurri a suonare la carica all'ambiente: uno di questi è Ashley Young, che nelle ultime ore ha lanciato un tweet con scritto "In bocca al lupo Inter, famiglia".

In Bocca Al Lupo Mi @Inter Famiglia — Ashley Young (@youngy18) May 16, 2023