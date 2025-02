Neo-acquisto del Torino nella sessione di mercato di gennaio, l'ex interista ed ex capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha ampiamente ripercorso la sua carriera durante un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del Toro durante la quale ha parlato anche del suo passato all'Inter: "Ho avuto la fortuna di aver fatto tanti ruoli, ho acquisito delle capacità differenti a seconda della posizione - ha premesso -. Negli ultimi anni con Italiano abbiamo giocato a quattro, è normale che in questo momento mi sento più a mio agio a giocare con una difesa a quattro. All’Inter ho fatto invece il quinto con Conte, che mi ha insegnato molto, e tra l’altro c’era anche Vanoli. Avendo come capacità principale quella di attaccare mi sta anche bene fare il quinto di spinta, io cerco di mettere il massimo. Anche in porta…(ride, ndr)".

A 18 anni ha esordito in Champions. Una bella emozione.

"L’ho vissuta in maniera superficiale, com’è normale che sia a quell’età. All’epoca non era scontato che il giovane giocasse con i grandi, oggi invece non si fanno grossi problemi a farli problemi. Era un'Inter stellare, c’erano solo sei giocatori di movimento in panchina e tre cambi: anche subentrare era impossibile. Poi quando Benitez mi ha chiamato, l’ho vissuta con superficialità. Ma è un'emozione, uno dei migliori momenti della mia carriera. Giocammo anche una finalina con le Under 18 di Inter e Bayern Monaco, giocammo nel centro sportivo del Real Madrid e ho ancora la medaglia della vittoria".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!