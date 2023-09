Roberto Mancini si appresta a debuttare sulla panchina dell'Arabia Saudita questa sera, con il match amichevole contro il Costa Rica in programma a partire dalle 21:00 a St James' Park. Location tutt'altro che casuale quella dello stadio del Newcastle, squadra di proprietà del fondo d'investimento sovrano del paese saudita (PIF). Iniziativa che però i tifosi inglesi sembrano aver gradito decisamente poco, anzi. Alcuni di loro, membri del "Newcastle Fans Against Sportswashing", si sono dati appuntamento fuori dallo stadio per protestare contro la proprietà del club e il governo saudita. Un esordio non proprio entusiasmante per un CT che - come dichiarato in sede di presentazione - punta a "vincere qualcosa di importante" nella sua avventura in Medio Oriente.

Luca Pesenti