Javier Zanetti era presente col cuore alla partita d'addio al calcio di Adriano andata in scena al Maracana di Rio de Janiero lo scorso 15 dicembre. Non potendo esserci fisicamente, il vice presidente dell'Inter ha voluto mandare un messaggio all'Imperatore, suo ex compagno in nerazzurro: "Ti meriti tantissimo amore, per me è stato un onore e un privilegio giocare con te - le parole di Pupi pubblicate su Instagram -. Sai che ti voglio bene, ti mando un bacione enorme e un forte abbraccio".