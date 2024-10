"Io penso che abbiamo fatto un’ottima partita. Li abbiamo pressati alti mettendo in campo cattiveria agonistica e creando una miriade di palle gol. Anche se purtroppo abbiamo perso, prendendo gol all'ultimo secondo, ci sono dei lati positivi da prendere da questa partita. Dobbiamo esaminare tutto, dagli aspetti positivi a quelli negativi per poi migliorare nella prossima partita". Così Lewin Blum, difensore dello Young Boys, intervistato da Gianlucadimarzio.com ha commentato la disfatta di due giorni fa contro l'Inter in Champions League.

Le cose positive e quelle negative sono forse la stessa cosa: le tante occasioni da gol create senza sfruttarle?

"Abbiamo creato tanto per poi sbagliare l'ultimo tocco. Possiamo migliorare molto a livello di qualità, ma dobbiamo alzare il tasso tecnico. Solo così possiamo segnare. Peccato perché abbiamo sprecato così tante occasioni da gol e così è difficile vincere".

Quando sono entrati Lautaro e Thuram hai pensato che il destino fosse segnato?

"L'Inter è una gran bella squadra con tanti ottimi giocatori. Possono sfruttare i cambi a gara in corso ma lo stesso vale per noi! Peccato perché nonostante aver dato tutto abbiamo perso lo stesso. Ma l'Inter è una grande squadra, la vittoria della Champions è alla loro portata. Anche se preferisco guardare in casa mia per capire dove possiamo migliorare... anche se sì, ripeto, l'Inter è uno squadrone".