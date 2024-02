"Dobbiamo fare una buona partita, come abbiamo sempre fatto contro di loro. Il Real Madrid è uno dei migliori rivali, non perdono mai o perdono molto poco, hanno un'ottima gestione dello spogliatoio da parte del loro allenatore, un'enorme qualità di calciatori e giocatori. dovremo aprire la strada alle partite dove crediamo di poter fare danni" ha detto Diego Simeone in conferenza stampa alla vigilia del derby di Madrid tra Real Madrid e Atletico. "Non ho dubbi su chi inizierà, anche se non ve lo dico, a volte ho un dubbio prima della partita, ma non questa volta. È una partita molto importante, andiamo sul campo di un avversario che è primo e che sarà supportato dalla sua gente, dobbiamo essere molto bravi" ha continuato.

Un messaggio ai tifosi.

"Non è necessario, sanno come giochiamo e quanto siamo emozionati".

È il miglior momento della stagione?

"Non lo so perché non so cosa succederà dopo".

Sui derby giocati:

"Abbiamo giocato due in casa e uno in trasferta perché in Arabia è stato un po' simile all'ambiente che troveremo domani al Bernabéu, qui sono più forti. Non credo che loro abbiano alcuna pressione, la motivazione c'è perché siamo un rivale che li ha battuti. Ma non credo che i calciatori del Real pensano a così tante cose. Loro scenderanno in campo per vincere, lo sanno che vincere è l'unica cosa che vale e che si lavora per quello".