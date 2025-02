La partita di Eredivisie tra Feyenoord e Groningen è stata posticipata da sabato 8 marzo a mercoledì 2 aprile dalla Federcalcio olandese, su richiesta del club di Rotterdam che potrà così concentrare i propri sforzi sul doppio impegno di Champions League contro l'Inter. Notizia che però è stata accolta malissimo a Groninga, come spiega ai microfoni di RTV Noord il direttore generale Frank van Mosselveld: "Sicuramente in una fase cruciale della competizione come quella in cui ci troviamo attualmente, nonon possiamo accettare il fatto che due partite vengono posticipate, un'altra inizi un'ora prima, mentre con la quarta non accada nulla", afferma Van Mosselveld con riferimento a PEC Zwolle-Ajax, gara per la quale non è stata accolta la richiesta di slittamento.

Van Mosselveld afferma che il club non è soddisfatto di questa decisione per diversi motivi. "Innanzitutto, non siamo contenti che questa partita non si giocherà la prossima settimana e, in secondo luogo, che sia stata spostata a mercoledì 2 aprile senza essere stati consultati. In una settimana in cui incontreremo anche NAC Breda e PSV Eindhoven. I biglietti già acquistati rimarranno validi, ma i sostenitori che non potranno o non vorranno partecipare il 2 aprile riceveranno indietro i loro soldi. Seguiranno informazioni sui rimborsi", ha concluso.