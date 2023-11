Imanol Alguacil non vuole mollare il colpo nemmeno domani, quando la sua Real Sociedad ospiterà il Salisburgo in Champions League. I baschi sono già qualificati insieme all'Inter, ma il tecnico dei Txuri Urdin, intervenuto in conferenza stampa, fa capire che l'obiettivo dei suoi uomini deve essere quello di ottenere i tre punti: "Non importa se si tratta di campionato, Champions League o Coppa, e ancora di più se giochiamo davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo vincere, a prescindere da quello che farà l'Inter. Il Salisburgo? È una squadra che mi piace molto. Hanno un'idea di gioco molto chiara. Ci assomigliano un po'. La partita di domani sarà molto difficile, proprio come lo è stata l'andata."Non è facile ripetere la stessa cosa che abbiamo fatto in Austria".

Alguacil conta anche su Mikel Oyarzabal e Kieran Tierney, rientrati nel match col Siviglia: "Non potete immaginare quante volte i giocatori hanno giocato infiltrati, essendo al 60%. Se quasi tutti sono a disposizoone è perché sono preparati, non tutti nelle migliori condizioni, ma è quello che è. Chi gioca si lascerà tutto alle spalle. Questo è quanto posso dire".