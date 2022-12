Il Porto vince e convince in Taça de Portugal, superando il Chaves in trasferta con un secco 2-0 indirizzato dalla doppietta di Namaso. Intercettato ai microfoni dei canali ufficiali del club, Sergio Conceicao applaude la prestazione dei suoi: "Abbiamo giocato una partita seria e competente, dimostrando bene la nostra ambizione in questa competizione - dice l'allenatore dei Dragões -. Siamo in lotta, c'è ancora una partita da disputare".