Seconda vittoria di fila per il Porto, prossimo rivale dell'Inter negli ottavi di Champions League, che dopo aver piegato per 4-0 l’Arouca la scorsa settimana stasera ha battuto per 4-1 il Famalicao. La squadra allenata da Sergio Conceicao è stata trascinata da una doppietta di Galeno a cui si sono aggiunte le reti di Otavio e Taremi. Inutile per gli ospiti la rete realizzata da Fonte. In campionato il Porto vola a quota 36 punti, -5 rispetto alla vetta della classifica occupata dal Benfica.