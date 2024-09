Dopo il pareggio contro il Lens, Thiago Scuro, direttore generale del Monaco, ha fatto un bilancio di questo primo mese della formazione di Adi Hütter in zona mista. Toccando anche il tema Champions League, dove il club del Principato sarà avversario dell'Inter nella League Phase: "Ci aspetta una splendida stagione europea, soprattutto con questa prima partita in casa contro il Barcelona! Ci aspetta una grande partita, ma ripeto, la Champions League non deve distogliere tutta la nostra attenzione dal nostro obiettivo principale. Sappiamo bene quanto sia difficile la Ligue 1 e il nostro obiettivo è disputare questa prestigiosa competizione anche la prossima stagione. Quindi al ritorno dalla sosta per le Nazionali avremo una partita molto importante contro l'Auxerre prima di pensare all'Europa".