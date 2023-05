Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, inquadra così, ai microfoni di SportMediaset, l'euroderby di ritorno che ha regalato all'Inter il pass per la finale di Champions League 2022-23: "Non è finito il percorso, abbiamo il dovere di qualificarci alla prossima Champins, vedremo cosa succederà alla Juve. Semifnale inaspettata, certo che se incontri l'Inter e perdi la cosa brucia, ma noi dobbiamo essere equilibrati e onesti, nessuno si aspettava arrivassimo qua".

Come mai questo divario con l'Inter?

"E' reale, nelle ultime 4 gare non c'è stata gara. Questo ritorno è statoo giocato meglio, ma era compromessa dall'andata. Non riuscamo a capire le contromisure, poi altre motivazioni abbiamo fatto fatica a trovarle".

La storia di Leao col Milan continuerà?

"Sì, siamo ai dettagli. E' una questione di piccolissime cose, ma è fatta".

Col quarto posto come giudicheresti la stagione?

"Sarebbe da 8, noi non siamo ancora strutturati per competere su due competizioni. Lo sanno anche i proprietari, è un percorso che ha portato grandi risultati sportivi ed economici. La base è di giocatore giovani, nell'età media c'è una differenza di tre anni con l'Inter, anche se non siamo di primo pelo. Se dovessimo riuscire a fare bene nelle ultime tre, sarebbe una grande stagione".

E' un punto di partenza questa semifinale?

"Non abbiamo la pancia piena, al Milan non ce l'hai mai neanche quando vinci e rivinci. Dobbiamo investire per rimanere nelle prime 4, cosa non facile perché le squadre in Italia sono forti".