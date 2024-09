Il Manchester City ha pareggiato in extremis contro l'Arsenal nel match di ieri pomeriggio, riuscendo a strappare un punto solo in pieno recupero. Ma soprattutto, ha tremato per il proprio centrocampista Rodri: lo spagnolo, infatti, è dovuto uscire al 16esimo minuto per un problema al ginocchio che sin dai primi istanti sembrava decisamente serio. E nonostante nella notte arrivassero dalla Spagna notizie confortanti sulle sue condizioni, nel tardo pomeriggio di oggi è arrivata la stangata: per l'eroe di Istanbul e candidato numero uno al Pallone d'Oro la stagione può praticamente dirsi conclusa.

Come appreso dal quotifdiano iberico Marca, gli esami a cui è stato sottoposto lo spagnolo a Manchester hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, anche se la diagnosi definitiva verrà fatta solo tra poche ore, quando il giocatore si sottoporrà a ulteriori esami in ​​Spagna. Rodri è infatti in viaggio verso Madrid per sottoporsi a nuovi accertamenti che legittimino la gravità dell'incidente; ha inoltre intenzione di visitare diversi specialisti per prendere una decisione in merito all'operazione.