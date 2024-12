Da campione d’Inghilterra a squadra in crisi, il passo per il Manchester City di Pep Guardiola è stato sorprendentemente breve. In soli due mesi, la formazione che dominava la Premier League è scivolata al settimo posto, al di fuori della zona Europa, lasciando dubbi e preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Dopo il deludente 1-1 casalingo contro l’Everton, il difensore Manuel Akanji ha condiviso il suo rammarico ai microfoni di Amazon Prime: "Abbiamo fatto molto di più per vincere. Abbiamo creato tante occasioni, ma purtroppo abbiamo segnato solo un gol e ne abbiamo concesso uno evitabile. È così che va il calcio. Oggi avremmo potuto segnare tre o quattro gol, ma non ci siamo riusciti".

Akanji ha poi criticato la gestione dei momenti finali della gara: "Non possiamo rischiare di perdere negli ultimi minuti. Stavamo attaccando, ma ci siamo ritrovati con un 6 contro 2 davanti alla nostra porta. Dobbiamo credere fino alla fine di poter vincere queste partite".

Parlando delle prospettive della squadra, il difensore ha mostrato realismo: "La stagione non è finita, ma al momento il titolo non è un obiettivo per noi. Dobbiamo pensare partita dopo partita. La prossima contro il Leicester non sarà facile, considerando la forma in cui ci troviamo. Abbiamo difeso e attaccato bene, ma senza concretezza. Se avessimo finalizzato meglio, avremmo potuto segnare tre o quattro gol", ha concluso.