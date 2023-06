Messa in bacheca anche la FA Cup dopo la vittoria contro il Manchester United, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, si scioglie su quello che ormai è l'obiettivo dichiarato della sua squadra. Intervistato dalla BBC dopo la partita di Wembley, il tecnico catalano ha infatti dichiarato: "Ora è la prima volta che possiamo parlare di Treble. Contro lo United, è stato speciale per la nostra città, per i nostri tifosi. Abbiamo giocato davvero bene. Davvero, davvero bene.

Sono così contento. Abbiamo fatto cose incredibili, cinque Premier League, due FA Cup e due Coppe di Lega, ma dobbiamo vincere la Champions League per essere riconosciuti come questa squadra merita. È stato fantastico, è stato divertente, ma dobbiamo vincerla. Manca solo una partita, ho detto ai giocatori di mettere pressione su loro stessi. Per essere riconosciuti come una grande squadra bisogna vincere in Europa".