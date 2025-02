L'ex giocatore di Pisa e Torino Wim Kieft, oggi editorialista del quotidiano De Telegraaf, ha commentato la notizia dell'arrivo di Robin van Persie alla guida del Feyenoord, prossima avversaria di Champions League dell'Inter esprimendo fiducia nel nuovo tecnico: "C'è molto di cui essere entusiasti riguardo alla nomina di Van Persie da parte del Feyenoord. Anche in sei mesi all'Heerenveen si è visto come abbia una sua interessante visione calcistica d'attacco. Qualcosa che dovrebbe riuscire a mettere in pratica più facilmente con i giocatori del Feyenoord che sono migliori di quelli dell'Heerenveen. Se tutto andrà bene per tutte le parti sarà chiaro solo a posteriori. È difficile da prevedere. Sebbene Van Persie avrà più credito di chiunque altro al Feyenoord, dovrà dare il massimo. Altrimenti perderai il tuo credito. Anche Van Persie".

Kieft, comunque, non nega che a suo dire Pascal Bosschaart, tecnico ad interim della squadra biancorossa, meriterebbe di restare al suo posto almeno fino a fine stagione come allenatore ad interim. "La cosa migliore sarebbe stata se la Federazione gli avesse concesso una dispensa per gli ultimi tre mesi della stagione. Allora Van Persie avrebbe potuto iniziare con una tabula rasa e l'Heerenveen non sarebbe stato svantaggiato dalla partenza del suo allenatore Van Persie dopo otto mesi".