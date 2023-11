Vittoria importante per il Benfica che oggi si è imposto per 2-1 nel derby contro lo Sporting Lisbona. Leoni in dieci uomini da inizio ripresa per la doppia ammonizione rimediata da Inacio. Nonostante tutto il vantaggio ospite con Gyokeres resiste fino al recupero, quando Joao Neves e poi Tengstedt firmano il sorpasso e il 2-1. Un risultato che permette ai lusitani, eurorivali dell'Inter, di agganciare in vetta alla classifica proprio i rivali cittadini.