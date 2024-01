La trattativa tra Juventus e Atletico Madrid per il passaggio in Spagna di Moise Kean ha subito un rallentamento. Secondo quanto riportato da Sky Sport i Colchoneros, avversari dell'Inter agli ottavi di Champions League, non hanno ancora definito l'uscita di Correa e questo rappesenta un ostacolo per la fumata bianca dell'affare, nonostante gli accordi verbali dei giorni scorsi.