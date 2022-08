Dopo i sorteggi di questo pomeriggio, Jordi Cruijff, capo dell'area sportiva del Barcellona, una delle avversarie dell'Inter in Champions nei gironi definiti oggi, ha citato anche il club meneghino nella sua analisi della Champions che sarà. "L'Inter si è rafforzata bene, è tornato Romelu Lukaku. Saranno anche partite difficili contro di loro. Non so cosa accadrà dopo".