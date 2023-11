>La Real Sociedad fa il suo dovere e supera il primo turno di Copa del Rey battendo 1-0 il Buñol a domicilio, all'Estadi Municipal Els Arc. La squadra basca, ovviamente imbottita di seconde linee nella logica del turnover applicata da Imanol Alguacil, è riuscita a imporsi sull'avversario sbloccando il risultato solo al 67', grazie al gol di Carlos Fernandez. Archiviata la qualificazione, la Real adesso è attesa da due impegni decisamente più probanti nel giro di quattro giorni: sabato la sfida al Barcellona, mercoledì quella al Benfica per confermarsi in testa al girone D di Champions League assieme all'Inter.