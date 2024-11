Nonostante le sconfitte contro contro Atlético Madrid, Juventus, Liverpool e Celtic, che hanno messo in seria discussione ogni possibilità di proseguire il cammino in Champions League, i tifosi dell'RB Lipsia non si arrendono e sperano in un cambio di rotta già martedì a Milano contro l'Inter.

Secondo i primi dati raccolti, saranno 2.250 i sostenitori del Roten Bullen provenienti dalla Germania per recarsi al Meazza e far sentire il proprio supporto ai ragazzi di Marco Rose.