In una lunga intervista rilasciata al quotidiano tedesco Kölner Stadt-Anzeiger, l'amministratore delegato del Bayer Leverkusen Fernando Carro ha parlato con entusiasmo del nuovo format della Champions League: "Basti pensare a quanto sarà emozionante nelle ultime due giornate di partite. Manchester City, Real Madrid o Paris Saint-Germain devono ancora lottare per qualificarsi. Lille e Brest sono in testa alla classifica. Il feedback che ricevo è molto positivo. Il presidente Aleksander Ceferin è stato molto elogiato negli ultimi incontri perché la UEFA ha fatto un ottimo lavoro. Le critiche per le troppe partite? Questo è un argomento separato ma in realtà molto importante. Fifa, ECA e UEFA entrano insieme nell'analisi. Tutte le commissioni prendono questo molto sul serio. Siamo tutti consapevoli che non possiamo andare all’infinito".

Verrà approfondito anche il tema del Mondiale per Club?

"Dal punto di vista dello stress, il Mondiale per Club è molto sfavorevole. Anche noi del Bayer vorremmo esserci, ma so che non sarebbe facile giocare dopo una stagione. Se si gioca fino a metà luglio, i giocatori poi avranno tre settimane di ferie e solo una o due settimane di preparazione. Dobbiamo sicuramente trovare soluzioni alla questione del calendario e del carico di partite in vista del Mondiale per Club 2029".