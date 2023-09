Dura la vita di Trubin al Benfica. Il portiere ucraino, in estate accostato con insistenza all'Inter, alla fine si è accasato al Da Luz, ma l'inizio di avventura non è stata delle migliori. Anche in Champions, nello 0-2 col Salisburgo, l'estremo difensore ex Shakhtar è stato protagonista in negativo.

E i tifosi portoghesi hanno lanciato un appello per far tornare Vlachodimos, che nel frattempo è andato al Nottingham Forest. Attraverso i canali social, sono arrivati diversi inviti al portiere greco: "Torna al Benfica, già ci manchi" oppure "Torna qui, ti perdoniamo" o anche "Odysseas > Trubin". Insomma, per l'ucraino c'è molto da fare...