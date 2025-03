Il Bayern Monaco torna a sorridere in Bundesliga dopo gli ultimi, deludenti risultati: la formazione di Vincent Kompany riesce ad avere la meglio sul St. Pauli, pur senza farsi mancare un pizzico di brividi nel finale di gara. Apre le marcature al 17esimo Harry Kane, che servito da Jamal Musiala rompe il digiuno dopo quasi 400 minuti e completa la collezione di scalpi di club di Bundesliga segnando alla 19esima squadra affrontata il 22esimo gol stagionale. La formazione amburghese trova il pareggio al minuto 27 con Elias Saad che con una conclusione da pochi metri trafigge Jonas Urbig.

Nella ripresa, mette il sigillo sul match Leroy Sané, che con una doppietta arriva a quota nove reti segnate in campionato. Al 92esimo, il St. Pauli trova la rete del definitivo 3-2 ad opera di Lars Ritzka che manda la palla all'angolino a destra della porta di un non irreprensibile Urbig. Ma il tempo per completare la rimonta è poco: festeggia il Bayern, che sale a quota 65 in classifica.