Non c'è pace per il Barcellona e per il suo allenatore Xavi Hernandez, travolti oggi nel Clasico per 3-1 da un brillante Real Madrid. A fine partita, il tecnico catalano rende comunque tutti i meriti all'avversario: "Il Real oggi ci ha superati nella maturità e nella capacità di saper competere. Ho la sensazione che abbiamo gareggiato peggio di loro, che i Blancos sappiano benissimo cosa fare in ogni momento. Siamo in una dinamica negativa, non viene bene nulla. Abbiamo fiducia, autostima. Siamo stati battuti da una grande squadra, a cui non dispiace chiudersi e giocare in contropiede. Siamo molto delusi e molto tristi, siamo in una dinamica negativa e dobbiamo cambiarla ora, sono solo tre punti non conquistati: la vera sfortuna è stata mercoledì contro l'Inter. Ma la cosa non mi consola: dobbiamo giocare molto meglio.Avevamo l'occasione per guidare la classifica da soli, ma non l'abbiamo colta nonostante le tante occasioni".