A cinque giorni dalla chiusura del sondaggio indetto sull'app di fan token dell'Atletico Madrid, i tifosi possessori di gettoni digitali dei colchoneros hanno votato la sfida contro l'Inter, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, come la più attesa di questi primi mesi del 2024 con il 30% delle preferenze. Dietro la sfida europea c'è il derby di Madrid in Supercoppa di Spagna, quindi la gara di campionato contro il Barcellona. Lo riporta Gazzetta.it.