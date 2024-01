La partita di Copa del Rey contro il Lugo lascia in eredità all'Atletico Madrid il problema fisico di Cesar Azpilicueta. Il difensore ex Chelsea, infatti, ha dovuto lasciare il campo pochi minuti prima del fischio finale a causa di un fastidio al ginocchio sinistro, costringendo tra l'altro i compagni a chiudere in inferiorità numerica avendo Diego Simeone esaurito tutte le sostituzioni. L'Atletico ha spiegato che Azpilicueta è uscito anzitempo per precauzione. Domani, i Colchoneros raggiungeranno l'Arabia Saudita dove prenderanno parte alla Supercoppa di Spagna: sarà lì che le condizioni di Azpilicueta saranno valutate meglio.