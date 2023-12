Dopo i sorteggi che hanno messo di fronte Inter e Atletico Madrid per gli ottavi di finale di Champions League, il presidente del club madrileno Enrique Cerezo ha detto: "Qualcuno doveva toccarci. Dovremo giocare contro l'Inter. È una squadra conosciuta in tutta Europa, è prima in campionato, è arrivata seconda in Europa. Noi continuiamo il nostro percorso, evidentemente ci toccherà tutta l'Italia. Siamo contenti di quello che abbiamo ottenuto, vedremo che partita verrà fuori, l'Inter è un avversario difficile e accessibile allo stesso tempo. A febbraio staremo bene, perché saremo cattivi. Andremo in campo e vinceremo come sempre".

Riguardo al rendimento della squadra fuori casa:

"In Spagna, ma non fuori. Penso che staremo bene, se i nostri infortuni saranno risparmiati. "In due mesi tutto può cambiare."

Sulla fortuna della sua squadra nei sorteggi:

"Non mi cambierei per nessuno. Stiamo bene con quello che abbiamo avuto, dobbiamo pensare ad uscire per vincere e vincere".