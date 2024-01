Arrivato insieme alla sua squadra a Riad, dove domani sarà impegnato nel derby di Supercoppa di Spagna col Real Madrid, Antoine Griezmann, stella dell'Atletico Madrid, protagonista di un evento organizzato dallo sponsor Mahou alla presenza dell'attore spagnolo Jaime Llorente, parla così della grande sfida coi Blancos: "Mentalmente prepariamo la partita solo perché è una grande partita in cui tutti vogliamo fare bene, i tifosi sono molto entusiasti e non ci resta che aggiustare le cose tattiche. Spero di poter segnare contro di loro, anche se va bene pure la vittoria senza il mio gol. È una partita che sogni fin da bambino, ci sono squadre che ti ispirano più di altre e con il Real Madrid ho avuto la fortuna di segnare gol. Spero mercoledì di poterne segnare un altro, ma preferisco sempre la vittoria al mio gol”.

Dal francese arrivano poi parole di affetto per la sua squadra: "I tifosi sono la mia famiglia e il Metropolitano è casa mia. Stiamo avendo di nuovo un ottimo legame con i tifosi ed è ciò che mi porta a dare il massimo e mi mette le ali in campo. Mi divertono molto e faccio di tutto perché anche loro si divertano con me, nei gol e nel lavoro", ha commentato Griezmann.