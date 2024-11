Prima il Newcastle, poi l'Inter in Champions League. Intervenuto in conferenza stampa, Mikel Arteta si proietta ai prossimi due impegni che attendono il suo Arsenal facendo anche il punto sugli infortunati. Si parte dalle condizioni Gabriel Jesus: "Abbiamo una sessione di allenamento oggi. Se riesce a completarla, sarà disponibile. Non ha ancora fatto nessuna sessione di allenamento, ma se riesce a farla oggi, sarà disponibile per essere in squadra".

Poi un commento su Calafiori, White e Odegaard: "Riccardo e Martin sono sicuramente fuori. Con Ben, non lo sappiamo ancora. Non si è ancora allenato. Non ha potuto allenarsi, non ha potuto essere coinvolto, quindi aspettiamo e vediamo se è disponibile".