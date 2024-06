Murat Yakin potrebbe cambiare le carte all'ultimo minuto per la sfida degli ottavi di finale degli Europei contro l'Italia. Per la sostituzione dello squalificato Sylvan Widmer, infatti, il commissario tecnico della Nati pensa di rinunciare a Leonidas Stergiou per proporre come esterno destro a centrocampo Dan Ndoye, il giocatore del Bologna inseguito dall'Inter, con lo spostamento del compagno di squadra Michael Aebischer a sinistra. In pratica, Ndoye verrebbe impiegato nella posizione nella quale l'Inter pensa eventualmente di inquadrarlo nel caso in cui dovesse concretizzarsi il suo trasferimento in nerazzurro.