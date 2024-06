A sostenere la candidatura di Stefan de Vrij ad una maglia da titolare per il debutto agli Europei dei Paesi Bassi contro la Polonia arrivano le parole di due ex Oranje. Il primo è Khalid Boulahrouz, che dagli studi di Ziggo Sport sottolinea le qualità del difensore dell'Inter: "Si dice molto poco di lui, ma è un elemento stabile. Non riuscirai mai a sorprenderlo nel fare un errore grossolano, è sempre calmo e trasmette buone sensazioni ai compagni. Non mi sorprenderebbe se dovesse iniziare nella prima partita.'

Ad allinearsi è Marco van Basten, che ritiene De Vrij in grado di aggiungere qualcosa al gioco degli olandesi. "Sono completamente d'accordo con Khalid. E' molto bravo e calmo con la palla".