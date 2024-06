L'ex portiere di Siena e Juventus Alexander Manninger presenta per Sportitalia.com l'Austria di Ralf Rangnick. Austria che in questi Europei dovrà purtroppo fare a meno di una delle sue colonne, vale a dire David Alaba, ma che non mancherà di giocatori importanti: "Alaba sarà una assenza pesante. Senza di lui il punto di riferimento direi che sarà Marcel Sabitzer, che ha fatto una grande stagione con il Dortmund, arrivando in finale di Champions. Sarà forse stanco, perché lui è un po’ “8” ed un po’ “6”, poi è dura quando corri per tutto l’anno. Lui poi gioca in Germania e dunque sarà di casa, con amici sugli spalti, un peso da portare in un certo senso. Ma ha la giusta esperienza garantita anche da altri elementi come Marko Arnautovic. Dietro ci sono due-tre elementi di sicuro rendimento. Stefan Posch negli ultimi anni è cresciuto tanto al Bologna, diventando un giocatore di sicuro rendimento”.