Stando a quanto filtra dal ritiro della Nazionale francese nelle ultime ore, Didier Deschamps potrebbe essere tentato di lanciare Randal Kolo Muani per la prima volta dal primo minuto in questo Europeo nella gara di stasera contro il Portogallo, che mette in palio la semifinale della competizione. L'attaccante del PSG, che ha spaccato la partita col Belgio subentrando dalla panchina, dovrebbe giocare al posto di Marcus Thuram, con Kylian Mbappé e Antoine Griezmann ai suoi lati. Lo riporta L'Équipe.